Tomaificio fuori legge, denunciato titolare

Una multa da 22mila euro per un cinese di 37 anni, titolare di un tomaificio. E un’altra di oltre 10mila, con la sospensione di un cantiere edile, gestito da un 40enne di Teramo. Entrambi gli imprenditori, che operano a Monte San Giusto, sono stati denunciati alla procura dai carabinieri della stazione locale. È l’esito dei controlli per la sicurezza nei luoghi effettuati dall’Arma negli ultimi giorni, in collaborazione con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata.

Durante il blitz al tomaificio, i militari hanno trovato diversi operai, tutti cittadini cinesi regolari, intenti a lavorare. Attraverso la disamina della documentazione però hanno constatato, nel corso della fase ispettiva, la mancata ottemperanza alle norme riguardanti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Al titolare 37enne sono state contestate violazioni per non aver fornito ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale e per omessa conformità dei requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro. Per il datore è scattata quindi la denuncia in stato di libertà e un’ammenda di 21.955 euro.

Anche nel cantiere dei lavori di ristrutturazione di una palazzina nel centro di Monte San Giusto, i carabinieri hanno accertato irregolarità. Il legale rappresentante della ditta incaricata, il 40enne residente nella provincia di Teramo, è finito nei guai non aver fornito ai lavoratori una formazione completa e adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E di non aver circondato da normale parapetto le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro al fine di evitare cadute accidentali durante i lavori. Anche in questo caso, oltre alla denuncia, ha ricevuto sanzioni per un totale di 10.251 euro, con provvedimento di sospensione dell’attività.

"L’obiettivo di questi servizi è sempre verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela dell’ambiente, con particolare attenzione alla prevenzione di rischi per i lavoratori", ricordano le forze dell’ordine. I controlli per garantire la legalità nelle zone della ricostruzione continueranno interessando tutto l’entroterra maceratese, soprattutto nelle aree dove c’è una maggiore concentrazione di cantieri e di attività commerciali e industriali.