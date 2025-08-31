Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
Cronaca
CronacaTomaificio fuori legge, denunciato titolare
31 ago 2025
REDAZIONE MACERATA
  Tomaificio fuori legge, denunciato titolare

Tomaificio fuori legge, denunciato titolare

Nei guai anche il responsabile di un cantiere edile: i carabinieri hanno fatto controlli per verificare il rispetto delle norme di sicurezza

Controlli dei militari dell’Arma nei cantieri del sisma

Controlli dei militari dell’Arma nei cantieri del sisma

Una multa da 22mila euro per un cinese di 37 anni, titolare di un tomaificio. E un’altra di oltre 10mila, con la sospensione di un cantiere edile, gestito da un 40enne di Teramo. Entrambi gli imprenditori, che operano a Monte San Giusto, sono stati denunciati alla procura dai carabinieri della stazione locale. È l’esito dei controlli per la sicurezza nei luoghi effettuati dall’Arma negli ultimi giorni, in collaborazione con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata.

Durante il blitz al tomaificio, i militari hanno trovato diversi operai, tutti cittadini cinesi regolari, intenti a lavorare. Attraverso la disamina della documentazione però hanno constatato, nel corso della fase ispettiva, la mancata ottemperanza alle norme riguardanti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Al titolare 37enne sono state contestate violazioni per non aver fornito ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale e per omessa conformità dei requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro. Per il datore è scattata quindi la denuncia in stato di libertà e un’ammenda di 21.955 euro.

Anche nel cantiere dei lavori di ristrutturazione di una palazzina nel centro di Monte San Giusto, i carabinieri hanno accertato irregolarità. Il legale rappresentante della ditta incaricata, il 40enne residente nella provincia di Teramo, è finito nei guai non aver fornito ai lavoratori una formazione completa e adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E di non aver circondato da normale parapetto le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro al fine di evitare cadute accidentali durante i lavori. Anche in questo caso, oltre alla denuncia, ha ricevuto sanzioni per un totale di 10.251 euro, con provvedimento di sospensione dell’attività.

"L’obiettivo di questi servizi è sempre verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela dell’ambiente, con particolare attenzione alla prevenzione di rischi per i lavoratori", ricordano le forze dell’ordine. I controlli per garantire la legalità nelle zone della ricostruzione continueranno interessando tutto l’entroterra maceratese, soprattutto nelle aree dove c’è una maggiore concentrazione di cantieri e di attività commerciali e industriali.

