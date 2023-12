Tombolata natalizia e concerto dei giovani dell’Accademia Feronia

’Vieni a scaldarti il cuore nel cuore della città’. Questo lo slogan scelto per il Natale dal Comitato del centro storico e dall’associazione Palio dei Castelli che hanno organizzato per oggi, dalle 16, una festa nella festa in piazza Padella. Ci saranno Babbo Natale, cui i più piccoli potranno affidare letterine e desideri, letture a più voci de "Il Grinch" ma anche il ludobus e i giochi di una volta "Mamma mia, tutte le noie scaccia via!". Poi esposizione privata di presepi, libri per bambini con la libreria Mondo a Righe, dolci della tradizione con la Pasticceria Charlotte, erbe con la Dispensa Erboristica di Karin Mecozzi e, inoltre, cantastorie, castagne e vin brulé. Sempre oggi, Tombola di Natale alle 17 in piazza Del Popolo e concerto dei giovani allievi dell’Accademia violinistica dell’Accademia musicale Feronia, alle 18 al teatro Feronia. Dalle 16.30 grandi e piccoli potranno assistere al "Natale in galleria". Sarà un Natale sensoriale con l’artista Alessandro Delsere che aiuterà tutti a scoprire l’arte attraverso attività ludiche. Per gli appassionati d’arte poi, per tutte le festività porte aperte nei Musei di San Severino. Il Museo dell’Arte Recuperata allestito a palazzo Vescovile (nella foto) con i nuovi spazi dedicati al capolavoro del Pinturicchio che ospitano ora anche altre opere di proprietà ecclesiastica fino ad oggi custodite nella Pinacoteca civica, sarà aperto nei giorni feriali e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. A Natale apertura dalle 10 alle 13, Capodanno dalle 15 alle 18. Stessi orari saranno osservati da altri musei.