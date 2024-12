Tombolata speciale per gli ospiti della casa di riposo

Gli ospiti della casa di riposo comunale "Santa Caterina d’Alessandria" di Potenza Picena hanno preso parte a una tombolata molto speciale, dove sono state protagoniste le ragazze del Gruppo Zero – Claun Care Therapy che hanno dispensato risate, filastrocche, abbracci, baci, carezze, parole, sguardi, racconti e indovinelli. E così quello vissuto nei giorni scorsi è stato un pomeriggio veramente bello e in allegria, come raccontano le stesse claun, che sono tornate a casa accompagnate dalle parole davvero speciali di uno degli ospiti della residenza: "Grazie, mi sembra di avervi conosciuto da tanto tempo. Spero che ritornerete perché la solitudine è brutta. Ci vediamo presto!" L’associazione Gruppo Zero - Claun Care Therapy è nato a Civitanova Alta ed è composto da volontari formati per mettere a disposizione il proprio tempo, in corsia o in piazza, allietando chi ne ha bisogno.

L’iniziativa in questione è stata promossa dall’amministrazione comunale di Potenza Picena, rappresentata in questa circostanza dalla presidentessa del consiglio comunale, ossia l’avvocato Catia Mei.

Per questo motivo lei ha voluto ringraziare l’associazione per il prezioso lavoro svolto sul territorio e, soprattutto, sempre a sostegno dei più fragili.

