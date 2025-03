Tombolini fa il bis con Ronaldo e l’Al-Nassr

Tombolini, storica azienda di abbigliamento a Colmurano, fa il bis. Ha infatti confermato per il secondo anno consecutivo la partnership con Al-Nassr, uno dei club calcistici più titolati dell’Arabia Saudita. La squadra, sotto la guida del tecnico italiano Stefano Pioli e grazie a campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, continua a conquistare il pubblico mondiale. Non a caso Ronaldo, riconosciuto dalla Fifa come il giocatore con il maggior numero di reti in carriera, è ormai prossimo al traguardo dei 1000 gol.

A ufficializzare la prosecuzione del rapporto tra le due realtà è stato nei giorni scorsi Silvio Calvigioni Tombolini, direttore commerciale e marketing del brand, che è volato a Riyadh per firmare il rinnovo del contratto attualmente in corso per un altro anno. "L’unione con Al-Nassr ci permette di condividere quei valori per noi fondanti, dinamicità ed eleganza, carattere e disciplina, tradizione e innovazione, anche in campo calcistico con un partner di livello internazionale" ha dichiarato l’imprenditore sul terreno del King Saud University Stadium, noto anche come Al-Awwal Park. Durante la sua visita, Silvio Calvigioni Tombolini ha incontrato Cristiano Ronaldo, i calciatori, lo staff tecnico e i dirigenti della squadra per selezionare insieme i tessuti delle nuove divise. "Ronaldo, oltre a essere un’icona del calcio, è anche un punto di riferimento di stile, e la sua scelta dei materiali per le nuove collezioni ha puntato sulla sostenibilità – spiegano dall’azienda –. Le divise, che saranno presto svelate, sono le più leggere al mondo, riflettendo l’approccio del brand verso l’innovazione. La Tmb Running, con il suo design essenziale e pulito, è un altro esempio di questa filosofia, realizzata con materiali eco-sostenibili come gomma e plastica riciclata. Questi capi sono leggeri, performanti e lavabili in lavatrice, offrendo un equilibrio tra praticità, eleganza e rispetto per l’ambiente".

Il motto dell’azienda è "Il futuro ha radici antiche". Una frase ripetuta da Eugenio Tombolini, fondatore dell’azienda nata nel 1964 a Urbisaglia con il marchio Urbis, e nonno di Silvio Calvigioni Tombolini. E oggi, quella frase è scritta sulla parte sinistra di ogni giacca prodotta dall’azienda, espressione della filosofia di Tmb. "Con operazioni come questa è come portare un po’ di Urbisaglia in tutto il mondo" dice Silvio Calvigioni Tombolini, esponente della terza generazione della famiglia.

Lucia Gentili