Tombolini in vetrina al Pitti con i grandi campioni dello sport

L’azienda Tombolini tra i protagonisti del Pitti di Firenze. A rappresentare il brand sono stati i campioni di Atletica Firenze Marathon Abdul Majeed Omar e Alessandro Manetti. Insieme con loro, i nuotatori della Rari Nantes Florentia Andrea Aiazzi, terzo ai campionati di categoria 2022 nei 400mx e vincitore di diversi titoli regionali e Giovanni Generini giocatore di pallanuoto di serie A. E poi Jacopo Andrei e Alberto Magagna, i giovani judoka della PGF Libertas; ospiti l’ex canoista Antonio Rossi, i calcianti Riccardo Lo Bue e Marco Casamassima, l’attore Paolo Ruffini e l’ex calciatore Fabio Galante.

Sartorialità, ecosostenibilità e tecnologia sono la nuova frontiera di un classico al maschile che si confronta con la contemporaneità in relazione allo stile per dare voce all’eleganza. È questo il dna di Tombolini racchiuso nella sua collezione dove la tradizione sartoriale aperta all’esplorazione del ben vestire è graffiata da incursioni nel futuro. La differenza la fa l’innovazione e l’anima dinamica del brand che regala all’uomo contemporaneo codici estetici in continuo movimento adatti alle sue esigenze. "Punto di forza dello stile Tombolini – fa sapere l’azienda – è la sua attitudine rilassata e sportiva per ogni momento della giornata, unita a sartorialità e sperimentazione, che da sempre contraddistinguono il brand. Un connubio che è stato presentato a Pitti Uomo dai giovani talenti di diverse discipline sportive che rappresentano un’eccellenza per la città di Firenze, accompagnati dall’assessore allo sport del comune di Firenze, Cosimo Guccione".

(Nella foto, da sinistra, Antonio Rossi, Paolo Ruffini, Silvio Calvigioni Tombolini

e Fabio Galante)