Tombolini si allarga a Colmurano: dieci nuovi dipendenti e tanti obiettivi

"Oggi l’azienda, che impiega centocinquanta dipendenti, prevede per le prossime due stagioni l’assunzione di dieci nuovi dipendenti. Una realtà che decide di ampliarsi e investire sulle maestranze locali, trovando i suoi pilastri nel profondo legame con il territorio". A parlare è Silvio Calvigioni Tombolini (nella foto), direttore commerciale, marketing e comunicazione, nonché esponente della terza generazione della famiglia. Lo storico brand di abbigliamento, nato nel 1964 a Urbisaglia con il marchio Urbis dalla passione del fondatore Eugenio Tombolini, attualmente ha l’headquarter (sede centrale) a Colmurano.

La volontà è quindi assumere dieci nuove unità. Ma quali figure professionali si cercano? "Visto l’aumento della produzione negli ultimi anni – aggiunge Silvio Calvigioni Tombolini - e la domanda in continua crescita, le figure ricercate in questo momento sono manodopera qualificata oppure giovani da formare in modo da sostenere lo sviluppo e risolvere il grande problema del ricambio generazionale. Le difficoltà di assumere sono enormi perché il mercato del lavoro nel settore fashion è molto frenetico, senza fare i conti con il crescente disinteresse verso i lavori manuali. Stiamo anche ottimizzando soluzioni interne per il reclutamento e la formazione del personale". Non solo assunzioni e investimento sul capitale umano. L’azienda è pronta a investire di nuovo in un futuro più sostenibile, rinnovando la sede di 10mila metri quadrati con un secondo impianto di pannelli solari e cappotto termico. "L’obiettivo sarà anche una riduzione delle emissioni per rimanere in linea con gli standard europei, nell’ottica di competitività, green e innovazione – conclude il direttore commerciale –. I lavori del restyling saranno completati entro il 2024".

l. g.