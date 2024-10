Tombolini sponsor di Al-Nassr

Tombolini, storica azienda di abbigliamento a Colmurano, ha ufficializzato la sua partnership con Al-Nassr, uno dei club calcistici più titolati dell’Arabia Saudita, che, sotto la guida del tecnico italiano Stefano Pioli e grazie a campioni del calibro di Cristiano Ronaldo e Otavio, sta scalando la vetta della Saudi Pro League. Si è concretizzata un’intesa, siglata lo scorso marzo, in base alla quale Tombolini è lo sponsor ufficiale della squadra per il formalwear che vestirà gli atleti, lo staff tecnico e la dirigenza con divise create appositamente. Queste sono state presentate all’intera squadra di Al-Nassr e di Silvio Calvigioni Tombolini, direttore commerciale e marketing del brand. L’evento si è svolto prima allo stadio e poi nello store di Al Rubaiyat, dove è stata presentata anche la nuova collezione di abbigliamento da uomo FW 25. "Un onore per noi per la straordinaria sinergia e comunanza di valori, passione, disciplina, volontà di eccellere" ha detto Tombolini.