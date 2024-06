Tombolini tra le eccellenze Forbes: "Vestiamo l’Al-Nassr di Ronaldo"

COLMURANO (Macerata)

"La capacità di guardare al futuro mantenendo salde le proprie radici è uno degli asset che ha permesso a Tombolini di crescere senza snaturarsi e al contempo di essere riconosciuto tra i marchi storici del domani". Sono le parole di Silvio Calvigioni Tombolini, direttore commerciale, marketing e comunicazione, terza generazione della famiglia, nel ricevere il premio Forbes Eccellenze Italiane 2024 in occasione dell’ultima edizione di Pitti Uomo. La motivazione del premio. "Dal 1964 a oggi, Tombolini ha saputo interpretare al meglio lo stile dell’uomo contemporaneo, dando vita a un lusso fatto di unicità, cura del dettaglio e uso di materiali pregiati e performanti seguendo un’idea aggiornata di eleganza che nasce nel rispetto dell’ambiente". Caratteristiche celebrate proprio in occasione della kermesse fiorentina con una preview dei festeggiamenti per il 60esimo anniversario del marchio che culmineranno con la nascita della Fondazione Eugenio Tombolini. "Il futuro ha radice antiche" è una frase di nonno Eugenio, fondatore dell’azienda nata nel 1964 a Urbisaglia col marchio Urbis. E oggi quella frase è scritta nella parte sinistra di ogni giacca (e sui muri del nuovo concept store presentato al Pitti), filosofia di Tmb. "È come portare un po’ di Urbisaglia, di Marche, in tutto il mondo", dice il nipote Silvio. Il cuore produttivo dello storico brand di abbigliamento è a Colmurano, nel Maceratese; l’esercizio sartoriale per realizzare la giacca più leggera al mondo (Zero Gravity) richiede "140 fasi di lavoro" dalle mani artigiane delle maestranze locali. E ora è cominciata un’importante operazione in Medio Oriente, dove la giacca ultraleggera ben si addice alle alte temperature. Quest’anno è decollata la partnership con Al-Nassr, la plurititolata squadra di calcio saudita: Tombolini diventa formal wear sponsor del club in cui militano campioni come Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic e Sadio Mané. Un nuovo traguardo, dopo avere firmato la divisa dell’As Roma e delle gemelle del basket Matilde, Eleonora Villa. "Cristiano Ronaldo parla con gli occhi, e il fatto che alla prova l’abbia tenuta addosso per una ventina di minuti ci ha dato tanta soddisfazione", confida il direttore commerciale. E poi c’è la Fondazione Eugenio Tombolini. "Sarà costituita entro l’anno – aggiunge –, si occuperà di dare vita a una scuola di sartoria interna all’azienda. Formazione, quindi, per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e incentivare i più piccoli alla creatività. Si potrà imparare a creare una collezione, si studieranno materie prime, tessuti, fino alla vendita. E stiamo pensando a un progetto solidale per i bambini che hanno meno possibilità con raccolte fondi e collaborazioni con le società per donare loro un anno di sport. Vogliamo che la sede di Colmurano sia un luogo da visitare fin da piccoli, attraverso una collaborazione con le scuole elementari, affinché i bambini vedano la fabbrica come uno spazio di sacrifici dei genitori e dei nonni, ma vedano anche il lavoro come qualcosa di bello e di creativo".