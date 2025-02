Tommaso a Casa Sanremo. La sua voce tra i giovani

Tommaso Foresi, giovane talento tolentinate, è a Sanremo. Il ragazzo è stato selezionato per esibirsi a Casa Sanremo Live Box. Un evento canoro di contorno al festival della canzone italiana ospitato al Palafiori che in pratica è la sede di Casa Sanremo, vicino al teatro Ariston. Foresi, che dopo la bella esperienza al Cet (Centro europeo di Toscolano) di Mogol e dopo la maturità, frequenta l’accademia nazionale di Santa Cecilia a Roma, grazie alle sue doti interpretative e canore è stato scelto per questa nuova importante iniziativa rivolta ai nuovi cantanti. In questo progetto è seguito dallo Studio I Music Room di Roma. A Casa Sanremo Underground, il giovane artista si esibirà con la canzone "Il Diario degli Errori" di Michele Bravi; saranno presenti numerose case discografiche con tanti esperti della musica italiana che non mancheranno di apprezzare la sua bravura e la sua bella voce. Tutta la città è felice di questa bella opportunità per Foresi (nella foto). Il sindaco Mauro Sclavi e l’amministrazione sono orgogliosi di lui: "Con la sua partecipazione farà conoscere anche Tolentino al grande pubblico di Sanremo", concludono. Il ragazzo, nonostante la giovane età, ha ricevuto diversi riconoscimenti.