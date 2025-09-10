"Toni offensivi sul bando, pronti a querelare"

Circola da alcuni giorni un comunicato dell’Unione sindacale di base-Federazione provinciale lavoro privato Ancona, con il quale viene messo in discussione il bando sul servizio di assistenza scolastica per gli alunni con disabilità. Ma sono usati toni ai limiti della diffamazione verso la giunta e intimiamo la rimozione della nota, altrimenti ci muoveremo per tutelare la nostra immagine".

A sollevare il caso è il sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini, che ha reso noto di esser pronto ad adire le vie legali nei confronti dell’Unione sindacale di base, autrice di un volantino pubblicato pochi giorni fa sui social network. "Il sindacato attribuisce all’amministrazione comunale una condotta definita “pirata“ perché, a suo dire, non avrebbe rispettato i diritti dei lavoratori né quelli delle persone disabili, ponendosi in contrasto con la Costituzione – afferma il sindaco Michelini –. Ma si tratta di espressioni che assumono i toni di una condotta ai limiti della diffamazione. In questo caso l’offesa perpetrata dal sindacato nei confronti dell’ente locale assume la consistenza di un’invettiva gratuita, perché esercitata attribuendo all’amministrazione un contenuto non vero".

Al contempo, il primo cittadino portorecanatese sostiene che "diversamente da quanto indicato dal sindacato, le funzioni assegnate agli operatori chiamati a svolgere attività di assistenza ai minori con disabilità sono coerenti con l’inquadramento previsto dagli atti di gara. Pur in assenza di una norma che disciplini tale inquadramento professionale – sottolinea Michelini –, il capitolato è in linea con le indicazioni fornite dalla Regione. Quanto ai costi di sicurezza, non sono stati previsti oneri perché, dall’analisi dei rischi eseguita, non sono risultate interferenze".

Perciò, ribadisce ancora il sindaco, "la perdurante diffusione del volantino attraverso i canali social, oltre agli effetti diffamatori, rischia ulteriormente di ingenerare nell’opinione pubblica dubbi sull’operato dell’amministrazione che, si ripete, ha agito nel pieno e assoluto rispetto della legge. Pertanto – puntualizza Michelini – si intima e diffida l’Unione sindacale di base-Federazione provinciale lavoro privato Ancona all’immediata rimozione di ogni forma di pubblicizzazione del comunicato, dovendo l’amministrazione in difetto assumere le più opportune iniziative, anche cautelari, per la tutela della propria immagine e onorabilità".

Giorgio Giannaccini