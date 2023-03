Tonino Maurizi è il re delle Marche: diventerà il cittadino dell’anno

Al civitanovese Tonino Maurizi va il premio "Il Marchigiano dell’anno 2023". La comunicazione è stata notificata qualche giorno fa ed è firmata da Franco Moschini e Giuseppe Luzi, rispettivamente presidente e presidente onorario del Cesma, il Centro studi marchigiani con residenza a Roma, che da quarant’anni conferisce il prestigioso riconoscimento a chi si contraddistingue maggiormente nel territorio regionale. Il Cesma è stato infatti fondato nel lontano 1983 e lo scopo che ha animato i fondatori è quello di dare visibilità ai marchigiani che in vita si siano particolarmente distinti nel campo della cultura, impresa, arte, ricerca scientifica, sport e pubblica amministrazione. Nell’invito non vengono specificate le motivazioni della scelta, ma esse sono facilmente comprensibili. Tonino Maurizi, infatti, è stato l’imprenditore che ha trasformato una qualificata falegnameria di Montecosaro, da dove proviene la sua famiglia, in ’Arredamenti Maurizi’, azienda che produce e vende mobili e ogni tipo di arredo in Italia e all’estero. Ed è soprattutto l’artista, il pittore e lo scultore, pieno di estro e fantasia, che ha esposto ed espone con successo le sue opere prestigiose gallerie italiane ed estere, dalla Cina all’India, passando per Betlemme, che ospita ancora i suoi cento presepi. L’autunno scorso, una sua personale è stata ospitata, con grande successo di pubblico e di critica, all’interno del sito archeologico dello Stadio Domiziano, a Roma, patrimonio dell’Unesco, vicino a Piazza Savona. Il conferimento del premio avverrà alla presenza di alte autorità il 27 giugno presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, che insieme alla Regione dà il patrocinio all’evento. Da sottolineare che in quarant’anni sono state tante le onorificenze assegnate ai marchigiani che si sono distinti nei vri campi, ma pochi i civitanovesi insigniti. Appena tre anni fa è toccato a Massimo Rogante, ingegnere esperto di nucleare; adesso tocca a Tonino Maurizi, artista e imprenditore.

Giuliano Forani