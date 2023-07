Tonino Maurizi è stato premiato come "Marchigiano dell’anno"

Nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica, si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di consegna del riconoscimento “Picus del Ver Sacrum 2022- Marchigiani dell’anno”.

Il premio viene conferito annualmente dal Centro Studi “G. Giunchi” ai marchigiani che si sono distinti maggiormente per meriti professionali, scientifici, artistici, culturali e sociali. Ad aggiudicarsi il riconoscimento, giunto alla trentasettesima edizione, è stato quest’anno, come da noi anticipato su questo colonne, Tonino Maurizi, fondatore di ’Arredamenti Maurizi’ e artista. La motivazione, espressa dagli stessi organizzatori, è stata: "Per gli alti meriti artistici e per la prolifica attività imprenditoriale orientata alla continua ricerca di nuovi concetti dell’abitare". Un uomo, si legge ancora nella motivazione, che "nella sua attività artistica ha compiuto numerosi soggiorni all’estero, per poi tornare nella sua azienda-laboratorio di Montecosaro, dove si esprime al meglio la sua guizzante energia creativa, forza generatrice di opere d’arte apprezzate in tutto il mondo".

La provincia di Macerata ha visto premiati, oltre a Maurizi, anche l’imprenditore Stefano Parcaroli e la pittrice Paola Tassetti.

Giuliano Forani