Tonnellata di vongole sequestrata. Mancava la documentazione

Oltre una tonnellata di vongole non tracciate sequestrate al porto di Civitanova. Ieri i militari della Guardia costiera di Civitanova, sotto il coordinamento del centro di controllo area pesca della Direzione marittima di Ancona, hanno eseguito una serie di controlli con l’obiettivo di tutelare la risorsa ittica e contrastare irregolarità lungo la filiera commerciale del pescato. I controlli, effettuati durante le operazioni di sbarco al molo Martello e al molo Sud, in area portuale, hanno portato al sequestro di oltre 1.200 chili di vongole, della specie chamelea gallina, che sono risultate completamente prive della documentazione obbligatoria di tracciabilità, necessaria per la loro immissione legale in commercio. Da qui la contestazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 1.500 euro. In assenza dei documenti, non è stato possibile accertare la provenienza dl pescato né garantire la conformità ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. Il prodotto, ancora vivo, è stato dunque rigettato in mare, in un’area idonea alla sopravvivenza, dai militari che hanno eseguito i controlli in area portuale. La Guardia cCostiera ricorda ai consumatori l’importanza di acquistare esclusivamente prodotti ittici tracciati, che garantiscano la sicurezza alimentare e il rispetto della normativa vigente, contribuendo in questo modo a contrastare ogni forma di commercio illegale.

c. m.