Topi nella scuola delle Vergini. Completata la sanificazione, gli alunni tornano in classe

Con una decina di giorni di ritardo, domani potranno rientrare nelle loro aule i 170 alunni della primaria Medi e della scuola dell’infanzia Agazzi di Macerata costretti a un trasloco forzato dopo che nel loro istituto erano stati trovati dei topi. Riprenderanno regolarmente, dunque, le attività didattiche nella scuola delle Vergini. Sono stati completati gli interventi di derattizzazione e sanificazione disposti dal Comune, dopo l’avvistamento dei roditori. Cadono così gli effetti dell’ordinanza di chiusura da parte del sindaco Sandro Parcaroli, valida in un primo momento fino a martedì 17, poi prorogata fino a venerdì scorso. La chiusura aveva sollevato grosse polemiche, anche politiche, con la dirigente Federica Lautizi che aveva sottolineato come le prime segnalazioni sulla presenza dei topi fossero avvenute già a gennaio. La preside aveva poi stigmatizzato il fatto che nei locali della mensa fosse stato lasciato del cibo per tutta l’estate, favorendo così l’arrivo dei topi. Nel dare notizia della riapertura, l’amministrazione parla però di un "clima di massima collaborazione. A seguito di confronti e incontri con la dirigenza scolastica e con il comitato genitori, sono state accolte tutte le richieste ed esigenze per diminuire il disagio agli studenti e alle famiglie. Per garantire soluzioni alternative idonee in questi primi dieci giorni di avvio dell’anno scolastico, infatti, gli alunni della Medi sono stati accolti nei locali dei Salesiani, mentre i bambini dell’infanzia alla scuola Andersen di Piediripa. Sono stati garantiti – ricorda infine il Comune – i trasporti dalle Vergini alle rispettive scuole per tutto il periodo di trasferimento, il servizio mensa e quello pre scuola".