Topi a scuola, scatta la derattizzazione a pochi giorni dal rientro in classe

Macerata, 7 settembre 2024 - Il sindaco Sandro Parcaroli ha firmato un'ordinanza per la chiusura dei plessi scolastici Medi e Agazzi (primaria e infanzia) dell’istituto comprensivo Enrico Fermi fino a martedì 17 settembre compreso, per consentire le operazioni di derattizzazione, disinfestazione, sanificazione e pulizia dello stabile a seguito della richiesta pervenuta al Comune, dalla scuola l’altro ieri.

Nello stesso giorno sono stati effettuati due sopralluoghi, uno da parte dell’ufficio Ambiente e tutela del benessere animale e uno da parte di due ditte specializzate nella derattizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici.

In base alla relazione dell’ufficio Ambiente e tutela del benessere animale e valutata la necessità di procedere, per ragioni di igiene e sanità pubblica, con un’immediata operazione di derattizzazione e successiva sanificazione dell’edificio scolastico iniziata nella giornata di ieri, è stata disposta la chiusura dei due plessi fino al 17 settembre compreso. L’amministrazione, in accordo con la dirigenza scolastica, garantirà soluzioni alternative e idonee per la sistemazione degli alunni nei giorni di chiusura dei due plessi.