Scuole infestate dai topi, slitta il ritorno in classe

Macerata, 14 settembre 2024 – Si dovrà aspettare ancora qualche giorno per il ritorno degli alunni della scuola primaria Medi e dell’infanzia Agazzi nei loro plessi alle Vergini, inizialmente indicato per mercoledì. Al fine di permettere gli interventi di derattizzazione e pulizia, gli alunni hanno trascorso i primi giorni di lezione rispettivamente ai Salesiani in viale Don Bosco e alla Andersen a Piediripa.

Mercoledì l’incontro di dieci genitori della Medi con i dirigenti comunali Tristano Luchetti e Simone Ciattaglia, per fare il punto della situazione; poi la riunione tra genitori giovedì sera per mettere tutti al corrente di quanto deciso. “Ci siamo ritrovati in 65 circa per mettere al corrente anche gli altri genitori su quello che è stato detto con il dirigente – spiegano i genitori –. C’è da riconoscere che a scuola i lavori stanno procedendo, ci passiamo spesso e ci sono sempre giardinieri all’opera o le stesse ditte di pulizia e derattizzazione”.

Ieri l’ordinanza firmata dal sindaco Parcaroli ha prorogato la chiusura dei plessi fino a venerdì compreso, “per consentire le puntuali e scrupolose operazioni di derattizzazione, disinfestazione, sanificazione e pulizia dello stabile, a seguito della comunicazione pervenuta dalla ditta specializzata incaricata. Come concordato con il comitato dei genitori, sono garantiti i trasporti dalle Vergini alle rispettive scuole per tutto il periodo di trasferimento”.

In merito allo slittamento della riapertura, le famiglie commentano: “Durante l’incontro con Ciattaglia abbiamo chiesto una scuola pulita e pronta, accettando un eventuale slittamento della riapertura. L’importante è che vengano rispettati tutti i patti. Questo, però, dimostra che la situazione era davvero grave a livello igienico, e con la salute non si scherza. Noi genitori saremo molto attenti”. A prendere la parola sull’argomento anche il consigliere comunale Giordano Ripa (Gruppo misto), che definisce la situazione “una vergogna ingiustificabile, con una trascuratezza che ha determinato un disagio organizzativo ed economico per le famiglie, nonché spese elevate e non giustificate. Do alle famiglie la piena disponibilità a farmi portavoce delle loro sacrosante istanze di salubrità delle scuole e presenterò un’interrogazione per fare chiarezza. La photo-opportunity del sindaco, che mercoledì è andato a sincerarsi che le sistemazioni alternative fossero adeguate, suona come una beffa. Parcaroli si è comportato come se tutto ciò fosse derivato da un fatto imprevedibile, mentre le responsabilità dell’amministrazione sono evidenti”.