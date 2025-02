Toppe di asfalto sulle strade, pioggia di polemiche sui social

Polemiche social per alcuni rattoppi d’asfalto effettuati sul lungomare Marinai d’Italia e in via Colombo a Porto Recanati. Le prime a lanciare critiche sono state le consigliere comunali Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, del gruppo di minoranza Centrodestra Unito, che hanno condiviso su Facebook una foto della strada appena asfaltata in via Colombo. "Finalmente dopo tre anni e passa il primo asfalto – hanno ironizzato – Questo è viale Colombo. Afaltata per un tratto, probabilmente la più ammalorata, solo una corsia, l’altra è nelle condizioni che chiunque può verificare ma non ne è previsto l’asfalto. Probabilmente l’asfalto di una corsia è utile per l’Ultra maratona del Conero il 22 febbraio, di sicuro lascia interdetti sulle modalità di intervento". L’altro giorno poi un cittadino ha condiviso su Facebook una foto del lungomare Marinai d’Italia: si vede dell’asfalto fresco gettato accanto ai sampietrini. Sotto lo scatto, sono volati commenti ironici. "L’asfalto posato sul lungomare – è intervenuto il sindaco Michelini – è una misura temporanea, necessaria per garantire il regolare svolgimento dell’Ultra Maratona del Conero. I lavori sulla rete fognaria necessitano di più tempo per essere completati. Terminati gli interventi, l’asfalto sarà rimosso e la pavimentazione in sampietrini sarà ripristinata".