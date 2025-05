Tordini allontanato,. Pci con il comitato

"Sosteniamo l’interrogazione del consigliere comunale Massimo D’Este sull’allontantamento del banchetto sul referendum". Il segretario del Pci Tolentino Sandro Ruggeri condivide la posizione di Civico22, che chiede chiarezza in merito a quanto avvenuto il primo maggio durante la Festa dei lavoratori al Foro boario. Il referente del comitato promotore per il sì del referendum dell’8-9 giugno, nonché segretario Cgil di Tolentino, Stefano Tordini, aveva espresso "tristezza e indignazione" per essere stato allontanato dalla polizia locale dallo spazio chiesto per la promozione della campagna. Ruggeri ribadisce l’importanza di recarsi alle urne.