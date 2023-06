"Tormenta il marito accecata dalla gelosia": rinviata a giudizio

Accecata dalla gelosia, avrebbe tormentato il marito mettendogli contro anche le figlie. Per questo a ottobre una donna sarà processata per stalking. Ma lei nega tutto, e assicura di aver solo protestato dopo essere stata abbandonata dal coniuge con due bambine. I fatti sarebbero avvenuti in un centro dell’entroterra tra il dicembre 2021 e l’inizio del 2022. Mentre il marito, un commerciante, assisteva i fami liari malati di Covid, la moglie si sarebbe convinta che lui avesse un’altra. Così la donna, una professionista che lavora in Comune, avrebbe iniziato a tempestarlo di chiamate. Si sarebbe anche presentata sul posto di lavoro di lui, facendo una scenata, nella convinzione che lui fosse con l’amante. Poi avrebbe iniziato a picchiarlo, incurante del fatto che anche le figlie erano presenti. Insulti e offese sarebbero proseguiti anche nei mesi seguenti, con pretese di denaro costanti e spese extra poco chiare. Da qui per lei l’accusa di stalking. Ieri in tribunale a Macerata, il giudice dell’udienza preliminare Claudio Bonifazi ha accolto la richiesta del pm Stefania Ciccioli e ha rinviato a giudizio l’imputata. Il processo si aprirà a ottobre. Lei però, difesa dall’avvocato Paolo Rossi, nega le accuse, e conta di poter dimostrare di essere stata lasciata dal marito, e di aver semplicemente protestato per questa decisione che aveva dovuto subire. L’uomo è parte civile con l’avvocato Simona Nasso.

p. p.