Tormenta la ex. Stalker patteggia

Nonostante le denunce e persino gli arresti, ha continuato a tormentare la ex convinto di poter tornare con lei. Per questo ieri, accusato di stalking, un camionista 49enne ha patteggiato otto mesi di reclusione, da aggiungere alla pena di un anno e otto mesi già ricevuta a giugno. Questa volta il processo ha riguardato fatti avvenuti da gennaio del 2022 e proseguiti fino a settembre. Dopo che la ex lo aveva denunciato, il 49enne, residente a Corridonia, non avrebbe dovuto avvicinarsi alla donna, che abitava a Treia.

Invece aveva continuato non solo a tempestarla di messaggi, ma si era presentato più volte a casa sua, passando dalle finestre lasciate aperte, oppure sfondando le porte. In due occasioni, la donna era stata costretta a passare la notte con lui, prima di riuscire a riavere il cellulare e chiamare i carabinieri: una volta l’uomo le aveva stretto le mani al collo, un’altra l’aveva bloccata sul letto proclamandole quello che secondo lui sarebbe il suo amore. In altre occasioni, il camionista aveva seguito la donna in auto, costringendola a fermarsi e provando ad aprire lo sportello della vettura di lei, fermandosi solo quando vedeva che lei stava chiamando i carabinieri. Un’altra volta, si era presentato nel bar dove lavora la figlia della sua ex, chiedendo informazioni sulle frequentazioni maschili della madre. Ieri mattina, su questi episodi si è tenuta l’udienza preliminare in tribunale a Macerata. Con il procuratore Giovanni Narbone, l’avvocato difensore Cosimo Borsci ha patteggiato la pena di otto mesi, in continuazione con la sentenza precedente.

La sua ex compagna, che lo aveva lasciato tre anni fa perché esasperata dai suoi comportamenti, da allora subisce le molestie dell’uomo che non accetta la fine della storia. Difesa dagli avvocati Nicoletta Corneli e Alessio Matarazzi, la donna spera solo di poter avere un po’ di pace e di poter smettere di vivere nel terrore di vedere l’ex in casa o ovunque lei vada.