Torna a camminare a 84 anni: "Grazie al dottor Sfascia"

"Nostra madre è tornata a camminare a 84 anni. È qualcosa che ha del miracoloso e che è stato possibile grazie alla professionalità del dottor Stefano Sfascia e di tutto lo staff di Ortopedia". In tempi complicati per la sanità in generale e per l’ospedale di Camerino in particolare, una buona notizia arriva dalla famiglia Mazzalupi di Fiuminata. "Nostra madre Ida Benedetti – raccontano i figli – è stata sottoposta nei giorni scorsi a un intervento di chirurgia protesica al ginocchio, dopo diverso tempo in cui era stata costretta a stare in carrozzina. Si tratta di un’operazione abbastanza rara a una certa età. Dopo pochi giorni, ha già ricominciato a camminare con l’aiuto delle stampelle. Questo grazie a professionisti competenti e a un reparto molto efficiente". Superato l’intervento, ora Ida – titolare dell’agriturismo La Castagna a Fiuminata – già scalpita per tornare al suo posto in cucina.