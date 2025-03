Torna ad alzarsi il sipario del teatro comunale

Si alza di nuovo il sipario per il teatro comunale di Penna San Giovanni. Domani alle 15.30 ci sarà la cerimonia di apertura con il sindaco Stefano Burocchi, il governatore Francesco Acquaroli, il commissario Guido Castelli, il senatore Francesco Verducci, la deputata Giorgia Latini, il consigliere regionale Renzo Marinelli e il presidente dell’unione montana Giampiero Feliciotti.

L’ultimo appuntamento risale al 7 maggio 2022, prima dell’avvio dei lavori di ristrutturazione e miglioramento. "Il teatro, sebbene magistralmente recuperato negli anni Novanta e sottoposto a regolare manutenzione ordinaria – spiega il sindaco Burocchi – negli ultimi anni iniziava a mostrare alcune lacune, sia dal punto di vista delle normative, che richiedono un continuo adeguamento, sia per quanto riguarda l’aspetto tecnico dell’illuminazione e di tutte le tecnologie sceniche. Così l’amministrazione, coadiuvata dal direttore artistico, si è attivata per provvedere quanto prima a un importante intervento che potesse ottimizzare tutti quegli aspetti ormai carenti".

La Regione ha concesso all’inizio 340mila euro. Sono state effettuate le azioni relative alla sicurezza della struttura, la realizzazione di due uscite d’emergenza e una scala esterna per le vie di fuga, la messa a norma per il superamento delle barriere architettoniche e l’aggiornamento dei sistemi antincendio. Si sono aggiunti poi altri due finanziamenti; uno da 20mila euro, destinato ai sistemi audio e luci del palcoscenico, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, e l’altro sempre dalla Regione, per ulteriori 150mila euro, con cui sono stati rinnovati arredi, poltrone e tendaggi.

"Il giorno che abbiamo tanto atteso finalmente sta per diventare realtà, ed è con immenso piacere che annunciamo la riconsegna a tutta la comunità pennese del nostro gioiello più prezioso" conclude l’amministrazione.

Il teatro è un raro esempio di edificio realizzato interamente in legno, e per questo nel 2018 c’era stata persino una collaborazione con il Globe Theatre di Roma, all’epoca diretto dall’indimenticabile Gigi Proietti.