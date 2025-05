Torna "Alloggiando Art Festival". Show di danza contemporanea

Tutto pronto per la quinta edizione di "Alloggiando Art Fest 2025", il festival di Danza Contemporanea che per due domeniche consecutive animerà Montecosaro con spettacoli, residenze ed incontri in centro storico. L’iniziativa, nata su input del Comune con la direzione artistica di "Hunt Compagnia Danza Contemporanea", prenderà il via domenica, appuntamento alle 18 all’Orto dei Frati con "If Not Now, never", ispirato a "L’infinito" di Giacomo Leopardi, coerografie di Loris Petrillo. La giornata proseguirà nel Palazzo comunale con la performance "Occhi oltre le nuvole, buie".

Alle 19.30 aperitivo-cena con gli artisti al Circolo del Pozzo e la partecipazione del centro antiviolenza "Il Faro". La giornata si concluderà al Teatro delle Logge, dove alle 21.15 la compagnia abruzzese Arterie Theatre proporrà lo spettacolo "Tutto Troppo", ispirato alla storia di un’attrice aquilana vittima di femminicidio.

La domenica successiva, 25 maggio, ecco "Free Wall" per le vie del Borgo, performance di Giosy Sampaolo che coinvolgerà la cittadinanza in un grande flashmob (ore 18 in piazza Triestre). Poi, ci si sposterà in Teatro delle Logge dove la danzatrice Fabritia D’intino presenterà lo spettacolo "Vu", frutto della sua Residenza artistica durante la settimana del Festival. Dopo l’aperitivo al Circolo del Pozzo, lo spettacolo di chiusura alle 21.15, al teatro delle Logge, della Compagnia laziale "Twain Centro Produzione Danza con Romanza" che indaga le relazioni emotive tra uomo e donna.

Biglietti in vendita on line su "Eventbrite", oppure in loco un’ora prima degli spettacoli.