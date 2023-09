Torna Artemigrante "Da 24 anni portiamo la magia del circo per le vie del centro"

di Chiara Gabrielli

Artemigrante, su il sipario: inizierà domani il festival tanto atteso e fino a domenica ci si potrà immergere nella magia del circo e della musica per le vie e le piazze del centro storico. Tantissimi gli eventi in calendario, con gli artisti che si preparano a stupire grandi e piccini. Dopo il successo della scorsa edizione con i tanti spettacoli applauditi dal pubblico affezionato e la piazza presa d’assalto per il concerto di Piotta, sta ora per cominciare la 24esima edizione del festival di circo contemporaneo e teatro di strada Artemigrante, ideato da Marco Cecchetti. Macerata si prepara quindi ad accogliere tantissimi ospiti nazionali e internazionali. Il festival, oltre alla consueta presenza di artisti circensi, sarà connotato da una forte componente musicale. Il pubblico vedrà alternarsi spettacoli di giocoleria, magia, spettacoli del fuoco, musica, danza. Novità di questa 24esima edizione, la collaborazione con il neo comitato "Gastronetwork": bar e ristoranti parteciperanno ad Artemigrante proponendo aperitivi a tema e allestendo i locali con la collaborazione di The Brands. "Da 24 anni Artemigrante porta la cultura e la magia a Macerata e questo dimostra che i progetti realizzati con competenza e passione durano nel tempo – le parole di Cecchetti, direttore artistico di Artemigrante –. Invitiamo quindi appassionati, curiosi, turisti e cittadini a perdersi per le vie del centro storico di Macerata con la magia del circo e della musica". "Un altro evento di grande richiamo per la nostra città – così l’assessore agli eventi, Riccardo Sacchi –. Il festival è pronto ad abbracciare Macerata e la fantasia di grandi e bambini. Ci attendono quattro giorni dove a farla da padrone saranno l’estro, l’energia, la magia delle arti circensi che coloreranno le nostre piazze". Il primo appuntamento domani alle 22: a inaugurare il festival lo spettacolo unico di Nando e Maila "Suonata per tubi", uno show musicale "dal vivo che con genialità e tecnologia trasforma gli oggetti del circo in veri e propri oggetti sonori", poi da venerdì a domenica, in piazza Vittorio Veneto, torna l’arena del Circo con Antilia con spettacoli adatti a tutte le età, mentre tanti altri luoghi, come il giardino del palazzo comunale, palazzo Conventati, via Gramsci, saranno animati da "Girovago & Rondella Manoviva", show di giocoleria e acrobatica, "dove solo le mani raccontano, senza parole", Umberto Rosichetti in "Doisberto Street Show", spettacolo interattivo per tutta la famiglia che fonde musica, trampoli e umorismo, poi Leo Sbrindola in equilibrismi e volteggi sula Roue Cyr, il Teatro Viaggiante in "T.o.m. the Old Man" con "un mimo, un giocoliere ritmico, uno skater, un equilibrista, un ricercato performer di nuovo circo", Luna Papia in "Castelli d’aria", show di pura adrenalina in cui si vedrà l’artista oscillare, danzare e saltare a 10 metri d’altezza. Venerdì, in serata, salirà sul palco di piazza della Libertà Jo Squilllo con un remember dei pezzi più famosi degli anni ’80 e ‘90 e a seguire, spazio alla musica di Dj Silvio, aka Marco Cecchetti, per ascoltare e ballare "tutto il peggio degli anni ‘90, suonato al meglio dal dj più eclettico della città". E ancora, sabato, dopo le performance di trapezio balance, sul palco l’artista romano Dario Rossi con la sua musica elettronica accattivante, incalzante e auto prodotta conn oggetti riciclati suonati come percussioni.

Il festival si chiuderà con il gran galà della giocoleria domenica alle 19.30 in piazza della Libertà, con gli artisti di Artemigrante che abbracceranno e saluteranno la città. Gli spettacoli sarebbero a pagamento, ma grazie agli sponsor i costi sono già stati coperti quindi andando in biglietteria in piazza si possono prendere i ticket fino a esaurimento di quelli gratuiti disponibili. Il programma completo al link: https:www.comune.macerata.iteventoartemigrante.