Torna Babbo Natale Solidale, un regalo ai bimbi in difficoltà

La Croce Rossa del comitato di Porto Potenza ha voluto dimostrare, ancora una volta, quanto sia importante tendere la mano a chi ne ha più bisogno. Quest’anno, grazie all’iniziativa "Babbo Natale Solidale", i volontari hanno portato un po’ di gioia e speranza a diversi bambini appartenenti alle famiglie indigenti. I militi si sono trasformati in Babbi Natale per consegnare i regali nelle mani di quei piccoli. Tutto ciò è stato possibile attraverso una raccolta di giocattoli, libri e materiale scolastico donati da tanti cittadini, grazie all’impegno dei volontari che hanno creato un ponte tra chi può donare e chi ha bisogno di ricevere.

"La nostra missione è aiutare chiunque si trovi in difficoltà, e a Natale questo impegno diventa ancora più importante – commenta Matteo Carlocchia, presidente del comitato di Porto Potenza della Cri –. Grazie alla generosità della comunità e al lavoro dei nostri volontari, siamo riusciti a far sorridere tanti bambini e a portare un po’ di speranza alle loro famiglie. Il Babbo Natale Solidale è la dimostrazione che, anche nei momenti difficili, la solidarietà può fare la differenza". Perciò la Croce Rossa invita tutti nel continuare a sostenere iniziative come questa.

"Ogni piccolo gesto, come la donazione di un giocattolo o qualche ora di volontariato, può contribuire a migliorare la vita di chi si trova in difficoltà – sottolinea ancora Carlocchia –. Anche quest’anno, grazie a questa iniziativa, il vero spirito del Natale ha trovato spazio nel cuore di tante persone, grandi e piccole".