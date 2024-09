Torna Borghi in Jazz, doppio appuntamento nel fine settimana

Doppio appuntamento, nel fine settimana, con "Borghi in Jazz". Dopodomani il Marco Pacassoni Trio (foto), alle 21, accenderà piazza Santa Maria a Serrapetrona. Mentre domenica, alla stessa ora, sarà la volta di Perla Palmieri Ensemble in "My jazz identity", in piazza della Repubblica a Castelraimondo (in caso di maltempo il concerto si terrà al Lanciano Forum). Gran finale a Tolentino, venerdì 13 settembre alle 21 in piazza della Libertà, con Linda Valori e la prestigiosa Colours Jazz Orchestra diretta da Massimo Morganti: la Big Band accompagnerà la cantante dalla voce unica in "Borderline Romance". "Borghi in Jazz", alla quarta edizione, è un festival promosso dall’unione montana Monti Azzurri e organizzato dall’associazione Tolentino Jazz. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito. In totale la kermesse ha registrato serate col pienone tra quindici concerti, grandi nomi e un concorso fotografico organizzato in collaborazione con Fotograficamente per mettere in risalto le bellezze del territorio.