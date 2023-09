Torna "CorriAdmo": giornata di festa, sport e solidarietà

Torna il 24 settembre "CorriAdmo", il tradizionale appuntamento di sport e promozione della donazione, organizzato dall’Associazione donatori di midollo osseo. Dalle 8 alle 13 si svolgeranno la passeggiata e la corsa non competitiva lungo le mura, i giardini Diaz e parte del centro storico che saranno chiusi al traffico. Nel pomeriggio ci saranno spazi per il divertimento e l’intrattenimento, e soprattutto verrà offerta la possibilità di iscriversi al registro dei donatori. Per i più sportivi è prevista la corsa di 12 chilometri, gli appassionati invece potranno cimentarsi nel percorso da 6 km, mentre per chi vorrà partecipare con la famiglia, i bambini e anche i propri animali è prevista una passeggiata non competitiva a piedi, in bicicletta o suoi pattini. Per tutti la partenza è prevista alle 9 dai giardini. Il costo è di 10 euro (interamente devoluto all’associazione) e comprende assicurazione e pacco gara. Per gruppi di almeno 10 persone è previsto un prezzo promo, da richiedere scrivendo a: [email protected]. Per rimanere sempre aggiornati sull’iniziativa e consultare tutto il programma è possibile seguire la pagina Admo Macerata su Facebook e su Instagram.