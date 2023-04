Torna dopo dieci anni il "Palio dei Quartieri"

Torna il Palio dei Quartieri de Citanò. Dopo dieci anni l’ippica torna protagonista in una gara tra le ‘contrade’ cittadine. Quella del 2023 è infatti l’ottava edizione di una manifestazione già realizzata a cavallo tra gli anni 2007 e 2013, poi finita in soffitta. Sarà organizzata dalla S.a.m.a.c. di Ermanno Mori e Fratelli, proprietaria dell’ippodromo di Civitanova Alta, che ha proposto l’evento al Comune e si correrà il 28 maggio nell’impianto di contrada Asola. L’amministrazione ha stanziato un fondo di 5.500 euro necessario a finanziare gli striscioni dei quartieri, tutto il materiale necessario alla pubblicità dell’iniziativa, i premi e quanto necessario per attrezzare l’ippodromo ad ospitare il pubblico. L’organizzazione è tutta in capo alla S.a,m.a.c. che vanta anche la proprietà del Museo storico del trotto, istituzione che si trova nell’area dell’ippodromo e che offre una enorme quantità di materiale relativo all’ippica, con documenti raccolti negli anni dall’indimenticata capitano Ermanno Mori e che in questo ambito potrebbe essere sicuramente valorizzata. Saranno undici i quartieri in gara, ognuno con un proprio striscione e, salvo modifiche, le comunità in saranno suddivise così come nell’ultima edizione, che si è corsa nel 2013: quindi Stadio, San Marone, Fontespina, Civitanova Alta, Risorgimento, Centro, IV Marine, Santa Maria Apparente, San Domenico, San Gabriele, Asola. Nell’albo d’oro nelle edizioni che si sono svolte c’è in testa Santa Maria Apparente, che ha vinto nel 2007 e nel 2010. Le altre edizni hanno visto al traguardo Fontespina, Centro e San Domenico mentre sono ancora a secco di vittorie San Marone, Civitanova Alta, Stadio, Asola, IV Marine e San Gabriele, con . L’ultima edizione è andata al quartiere Risorgimento che dovrà difendere il primato conquistato dieci anni fa.