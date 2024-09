Torna Face Off. La musica invade il centro

Avrà inizio sabato 31 Face Off, tradizionale appuntamento estivo in grado di portare migliaia di giovani in centro, organizzato da Pro Matelica e Compagnia Simona Bucci. Con due giorni di prefestival, l’11esima edizione propone laboratori di musica e danza a cura di Luca Migliorelli, Françoise Parlati, Filippo Domini, Roberto Lori, Arianna Masi, Luca Pecchia. Ad aprire il festival saranno le danze popolari, e domenica primo settembre dalle 16 ai giardini giochi e animazioni per bambini e ragazzi con Lulù e il Paese del sorriso; in piazza Garibaldi dalle 18.30 liscio e balli di gruppo. Le giornate successive prevedono esibizioni serali al teatro Piermarini con le compagnie degli Istanti, Zappalà Danza, Collettivo XL Dance Company, Naturali Labour, Artemis Danza. Lunedì alle 18, sotto alla loggia degli Ottoni si terrà un concerto d’organo con il maestro Migliorelli e i danzatori Michela Paoloni e Fabio Bacaloni, mentre martedì 3 alle 20 a Villa Collepere tornerà la serata con apericena e performance con i Produttori del Verdicchio. Giovedì 4 alle 18 il teatro ragazzi con l’Eco-quiz Show della Compagnia degli Istanti; alla stessa ora venerdì un incontro con le istituzioni. Nel fine settimana street food e musica fino a tardi in piazza Mattei; con il Much More ci saranno spettacoli dal tardo pomeriggio in centro e ospiti i deejay Riccardo Lori, Nicola Pigini e Giordano Mazzocchi. Infine, domenica 8 lo Sbaracco dei commercianti del corso e dalle 18.30 aperitivo a base di Verdicchio e deejay set.

Matteo Parrini