Torna "Foto d’a... mare". Panchina a disposizione di chi vuole fotografarsi

Si svolgerà questo pomeriggio nel parco della Vecchia Pescheria, a Porto Recanati, la seconda edizione dell’iniziativa "Foto d’a... mare",

organizzata dal comitato di quartiere Castennou (presieduto da Cristiana Mataloni).

In pratica, dalle 17 in poi la panchina degli innamorati presente nell’area verde – che è situata a nord della città – sarà a disposizione di tutte le persone che si vogliono bene, e lì si potranno far scattare delle foto a tema. Insomma, un bel modo per celebrare la giornata di San Valentino.

Ad annunciarlo è stato il comitato di quartiere Castennou, tramite un post sulla propria pagina Facebook. "Essendo un comitato che vive d’amore – si legge sul social network –, ci teniamo a festeggiare San Valentino. E per questo vi invitiamo a farvi una foto sulla panchina di San Valentino, che troverete al parco della Vecchia Pescheria. Auguriamo a tutti di ricevere tante tantissime valentine".