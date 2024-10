Torna Game labs, il festival del gioco: "Divertimento e lotta alle dipendenze"

Da dopodomani a domenica "Game labs" terrà il suo sesto festival. L’associazione di vicolo Monachesi proporrà nella sua sede, agli Antichi forni e in piazza della Libertà incontri, talk con progettisti e youtuber oltre che, naturalmente, serate gioco. "La nostra è un’associazione essenzialmente giovanile aperta al pubblico che promuove cultura, intrattenimento e aggregazione. Il risvolto sociale delle attività è quello della lotta alle dipendenze – ha raccontato il presidente Daniele Benedetti –. Abbiamo vinto un bando nazionale insieme al Comune di Macerata, Neetless, per favorire l’aggregazione dei ragazzi che non hanno un impiego. Vorremmo che raccontassero le loro storie senza costrizioni o forzature, cosa che in questo contesto è favorita". Game labs esiste dal 2015, ed ha proposto anche corsi di teatro; ora ne sta definendo uno di lettura condivisa. Il segretario Mattia Lorenzini ha parlato del programma festival: per sette giorni si terranno serate con giochi da tavola, videogiochi, escape room e sessioni di giochi di ruolo: "Lo youtuber in arte “Ai4opiù“ e Simone Luciani, tra i più importanti progettisti di giochi a livello europeo, saranno ospiti del festival. Luciani porterà, il sabato e la domenica, anche dei nuovi prototipi, giochi che ufficialmente devono essere ancora presentati. Riproporremo l’escape room, sia su tavolo che agli Antichi forni. Il giovedì in piazza, con l’afflusso serale universitario in centro, proporremo due giochi musicali e luminosi. Speriamo di avere partecipazione ampia come lo scorso anno". Con gli ospiti, tra cui anche GDTita, Nico Pertici e Klax, che hanno vasto seguito sui social con canali dedicati a queste tematiche, oltre che psicologi ed educatori. Si terrà sabato sera un talk a tema gioco agli Antichi forni: "Vogliamo raccontare il gioco come gioco sano, in lotta a tutte le dipendenze. Vogliamo raccontare come esista un versante del gioco che non esclude e anzi è aggregativo. Non solo l’aspetto ludico, ma tutto il mondo del gioco come realtà che valorizza chi lo pratica". Programma completo sulla pagina Fab Game Labs.