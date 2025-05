Torna "Giardini nascosti". Angoli segreti, laboratori e la comicità di Macchini

"Giardini nascosti" torna a Civitanova Alta, domenica dalle 16 alle 20, per scoprire i tesori più segreti del borgo. Ben 23 angoli nascosti tra palazzi storici, cortili, luoghi pubblici e privati, si trasformeranno in teatri all’aperto, accogliendo performance, installazioni e momenti di riflessione. L’edizione 2025, dedicata al tema "Il dono della gentilezza", è promossa dall’associazione Sentinelle del Mattino, con il patrocinio del Comune, della pinacoteca Moretti, dell’azienda Teatri e del Fai, e con la compartecipazione del consiglio regionale, insieme a numerose realtà associative e scolastiche.

Da ieri fino a venerdì laboratori relazionali di comunità, per far dialogare le generazioni sul tema della gentilezza. I partecipanti potranno cimentarsi nella costruzione di strumenti musicali o nella pittura decorativa su tendaggi con tecniche di timbratura. I lavori saranno poi inseriti nel percorso di visita di domenica.

Domenica, tra i tanti appuntamenti, "La gente mormora", uno spettacolo satirico di Piero Massimo Macchini che andrà in scena alle 17.30 al teatro Annibal Caro. L’ingresso è libero, con prenotazione consigliata. Presenti, anche, quest’anno Il Palco Laboratorio Musicale, con una piccola rappresentanza dell’Orchestra Parallela, l’associazione Nati per leggere e Nati per la musica.

Sempre domenica dalle 16 alle 18, il Centro per la famiglia spalanca le porte del cortile offrendo a tutti l’opportunità di scoprire la bellezza di un angolo naturale. Durante il pomeriggio si svolgeranno laboratori e con la collaborazione con gli artisti dell’Unione cattolica artisti italiani sarà possibile divertirsi con attività espressive. L’ingresso è libero e gratuito, non è necessaria la prenotazione. La pinacoteca Moretti sarà visitabile liberamente dalle 16 alle 20.

Atac Spa attiverà un servizio navetta gratuito dalle 17 alle 23 con partenza dall’Itcg e dal parcheggio del convento dei Cappuccini, e arrivo al piazzale Tramvia. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato al primo giugno.