Torna "Giardini nascosti". L’arte entra nelle case

L’arte entra nelle case con i "Giardini nascosti", domenica 26 a Civitanova alta. In edifici pubblici e cortili privati andranno in scena mostre, cinema, teatro, danza, body painting, presentazioni di libri, favole. Dalle 18, le visite guidate a cura di Centro studi e Archeo Club. I luoghi interessati sono palazzo Natinguerra, palazzo Paci, palazzo Conte De Vico, l’ex liceo classico, il cortile Cecarini in via Porta Zoppa, il cortile Profili in via dell’Aurora, il chiostro San Francesco, il chiostro di Sant’Agostino, il cortile Dalloro in vicolo Tre ponti, Porta Marina, giardino vicolo Tre ponti 28 a, il palazzo Vivas, il giardino di Carlotta Mussio, il giardino Acquaroli, l’ex Pescheria, il museo Magma, il teatro Annibal Caro, il giardino della pinacoteca, Vicolo della Luna 34 e palazzo Santucci. Sarà attivo il servizio bus navetta. La manifestazione è organizzata da Sentinelle del mattino con la Società operaia e il patrocinio del consiglio regionale, con Unicam, Teatri, pinacoteca Moretti e Fai, Scuola di recitazione Cecchetti e il laboratorio Il Palco.