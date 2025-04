Torna GustaPorto, organizzatori al lavoro per l’ottava edizione

Al via l’organizzazione dell’ottava edizione di GustaPorto, in programma a Civitanova dal 14 al 22 giugno. Nella sede di Banco Marchigiano, per gli stati generali della manifestazione si è registrata la partecipazione di tutte le anime cittadine e del territorio: associazioni di categoria e culturali, dei commercianti e dei balneari. Presenti anche i rappresentanti degli albergatori, dei pescatori e dei Moletti, della cantieristica, dell’Università di Macerata e della capitaneria di porto. "La manifestazione è sempre più un laboratorio che raccorda e valorizza le tante anime della città in relazione ad un territorio vasto" ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica che ha sottolineato "la capacità, cresciuta negli anni, di tessere relazioni, di creare format innovativi e di garantire a Civitanova visibilità". "Una partecipazione corale" ha evidenziato Angelo Serri, direttore di Tipicità.

Giornata clou sarà sabato 14 giugno, con un fitto programma di iniziative nell’area portuale. Si parte con il Forum al mercato ittico in mattinata per poi dare il via, nel pomeriggio, al villaggio di GustaPorto nell’area dei Moletti, dove le prelibatezze di mare accoglieranno i visitatori con performance artistiche, momenti ludici e di educazione. Tante le iniziative collaterali, come la rievocazione della pesca con la sciabica, una veleggiata dal Club Vela e attività a Fontespina. Poi, fino al 22 giugno, saranno attivi in città i circuiti di accoglienza: "Occhio a li furbi" con il pescato nei ristoranti, la "GustaPorto week" negli alberghi, "GustaPorto shopping".