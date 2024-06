Torna Gustaporto. Veronica Maya sarà la madrina

Torna Gustaporto, dal 15 al 23 giugno, e sarà la showgirl Veronica Maya la madrina della settima edizione. Teatro dell’evento, come gli anni scorsi, l’area portuale che ospiterà iniziative di arte, spettacolo e gusto. Si comincia sabato con in programma (alle ore 11) l’Agorà dal titolo ‘Porto ed economia dell’esperienza. Investire nei talenti territoriali. Attrattività, energie e comunità’. Nel pomeriggio la festa si sposta sul piazzale antistante il mercato ittico con il Gustaporto Village, ambito in cui i partecipanti potranno gustare le proposte di Port Food, abbinate ai vini del territorio e a cocktail originali, nell’ambito dell’evento Vinribelli Remix. Lo Scalalaggio Anconetani si trasformerà in una galleria di esperienze per adulti e bambini in uno spazio in cui sono previste esibizioni di live painting, dimostrazioni di scienza del mare e laboratori divulgativi. Confermati i ‘Moletti aperti’ con momenti di animazione lungo le banchine del porto turistico. La settimana di Gustaporto proporrà inoltre i menù di Occhio a li Furbi, le offerte turistiche della Gustaporto Week e nei negozi torna Gustaporto Shopping e l’atmosfera del porto sciamerà anche nei locali della città grazie al contest tra vetrine, il cui vincitore sarà svelato nel corso dell’Agorà inaugurale del 15 giugno.