Torna "Halloween Mystery Fest". Magia, mistero e avventura tra spettacoli e giochi interattivi

Dopo aver richiamato nella sua passata edizione più di 2000 persone da tutt’Italia, torna quest’anno l’Halloween Mystery Fest di Montelupone: quattro pomeriggi intensi, da dopodomani a domenica, dalle 17.30 alle 2, tutti a ingresso gratuito. Un weekend lungo che permetterà ai partecipanti di farsi circondare dallo speciale mix di magia, mistero e avventura che permeerà il borgo antico, tra spettacoli, giochi interattivi e attività dedicate ai ’cuor di leone’ e ai meno temerari. I protagonisti della Fest sono tre spettacoli, tre avventure affascinanti e misteriose a cavallo tra storia e leggenda. "I segreti dell’Abbazia" al teatro di Montelupone (in scena fino a tre volte al giorno, negli orari 18/20/22, durata un’ora circa, costo 10 euro) con attori in costume. "Uno squarcio nel tempo!", spettacolo itinerante per Montelupone (tre volte ogni giorno, negli orari 18/20.30/22.30, durata un’ora circa, 10 euro). "Al confine con la leggenda, la storia è fatta di piccoli eventi, a volte piccolissimi – spiega l’organizzatore Leonardo Bedini –. Un goffo e oscuro individuo guiderà i partecipanti in un viaggio misterioso per risvegliare le anime perdute nella storia, aprendo squarci nel tempo". E, infine, "L’oscura vera storia del Borgo", il Mystery tour di Montelupone ma in versione gigante! (tre spettacoli in partenza al giorno, negli orari 17.30/20/22.30, durata due ore circa, adulti 16 euro, bambini sotto 10 anni 13 euro). "Con 10 attori in costume, tutte le storie nascoste di Montelupone prendono vita – conclude Bedini –. Con racconti narrati solo in questi giorni e non nel normale Mystery tour, tutti basati su storie vere ma raccontate sotto forma di show, itinerante, con videoproiezioni, divertente, interattivo e un po’ pauroso. Con il finale nelle grotte al buio assoluto!" Gli spettacoli sono adatti a tutti, consigliati dai 5 anni in su con i bambini accompagnati.