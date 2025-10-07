Torna Humanities Festival. C’è anche Gino Cecchettin

Ospiti internazionali, workshop, spettacoli, mostre e la premiazione del concorso letterario: sono gli ingredienti della terza edizione del Macerata Humanities Festival, dal 14 al 17 ottobre, promosso dall’Università con il patrocinio di Regione, Comune e Fondazione Marche Cultura e il sostegno di iGuzzini, Bcc Recanati e Colmurano, Fior di Grano, Bper Banca e Lube. Tema è "La forza del dialogo. Saperi e pratiche per la vita comune", per esplorare il dialogo quale chiave per ricucire le fratture del nostro tempo, negli ambiti di lavoro, sostenibilità, giustizia, scienza e arti. Oltre cinquanta appuntamenti e la Fiera dell’editoria universitaria BooksUp animeranno la città, con protagonisti di cultura, giornalismo e spettacolo: tra gli altri, l’attore Domenico Iannacone (venerdì 17 alle 21.15 al Lauro Rossi), Ado Hasanovic e Azra Nuhefendic con la testimonianza artistica e civile nel laboratorio sulle memorie dei Balcani (lunedì alle 15.30, Polo Pantaleoni) e Gino Cecchettin, simbolo nella lotta contro la violenza di genere (mercoledì alle 21.15, teatro della Filarmonica). L’ingresso a tutte le iniziative è libero fino a esaurimento posti.

Venerdì l’anteprima del festival con l’inaugurazione della mostra "Il soldatino pensò che era la pace" di Veronica Ruffato, tratta dal libro di Cristina Bellemo, a palazzo Lazzarini (ex Banca d’Italia) a cura dell’Abamc e Ars in fabula scuola d’illustrazione. Alle 21.15, al teatro Lauro Rossi, "Diogene" di Stefano Fresi. Lunedì 13, al teatro della Filarmonica, Roberta Biagiarelli proporrà "Figlie dell’epoca. Donne di pace in tempo di guerra". Martedì il workshop alla Lube Academy dedicato al "Dialogo intergenerazionale e cultura del lavoro"; alle 18, all’Orto dei pensatori, inaugurazione ufficiale del festival. "L’edizione nasce dalla convinzione che il dialogo sia il filo che lega le scelte umane, la didattica e l’impegno civile – spiega il rettore John McCourt –. Tema sviluppato in occasioni d’incontro e ascolto di diversi saperi e culture". Fabiola Falappa, delegata del rettore al festival, continua: "La forza del dialogo ci permette di aprire vie di confronto, per superare la condizione di solitudine e scontro che nasce dagli estremismi". Essenziale la collaborazione con l’Abamc, come afferma il suo direttore Piergiorgio Capparucci: "È importante capire che le opinioni non sono verità assoluta, e che la capacità di dialogo è anche capacità di ascolto". Spazio poi alla fiera dell’editoria universitaria BooksUp, spiegata dalla delegata ai servizi bibliotecari Simona Antolini: "Al centro c’è la riflessione sull’open access dei libri e lo sviluppo del pensiero critico, con 15 University press partecipanti". A sostenere l’evento anche Bcc Recanati e Colmurano e Bper Banca. "Crediamo in questa iniziativa, che cresce di anno in anno e ha lo scopo di arricchire il nostro territorio", concludono il presidente della prima, Gerardo Pizzirusso, e Massimiliano Frapiccini di Bper Banca. Sarà inoltre possibile seguire in streaming alcuni degli incontri. Info e programma completo su unimc.it/mhf.