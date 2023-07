Torna il Balcone della moda Sul palco anche Jo Squillo

di Gianfilippo Centanni

Non è solo un fascinoso e coinvolgente evento-spettacolo il "Balcone della moda" in programma a Cingoli per sabato alle 21.30 in piazza Vittorio Emanuele II e a ingresso libero. "Certo, la serata è all’insegna del divertimento – ha evidenziato i sindaco Michele Vittori – ma è anche un’occasione unica per presentare un repertorio di prodotti che esaltano la creatività del Made in Italy". L’anteprima della 15esima edizione del "Balcone della Moda", è stata ospitata nell’Hortus della civica biblioteca Ascariana e condotta dal giornalista Marco Chiatti che ha sintetizzato il cartellone: "Jo Squillo a Cingoli è di casa: condurrà la manifestazione con David Romano; Andrea Agresti, una delle punte de ‘Le Iene’, vivacizzerà l’intrattenimento che il ‘Balletto delle Marche’ di Alice Bellagamba, la vocalità di Camilla Ruffini e le note del violinista Marco Santini renderanno godibile". "Il patrocinio con sostegno della Regione – ha aggiunto Vittori – ha irrobustito l’organizzazione particolarmente impegnativa, curata dal Comune che nel Maglificio Pamira della famiglia Cipolloni ha l’ormai storico partner". Il commendator Agostino Cipolloni, fondatore del Maglificio Pamira, può essere accreditato come patron del "Balcone della Moda" che torna dopo quattro anni di sospensione a causa della pandemia. "Sono stati tempi di sofferenza per le aziende – ha detto Cipolloni – ma ora abbiamo voluto proseguire col ‘Balcone della moda’ per testimoniare che il lavoro nel comparto è in ottima ripresa: noi non riusciamo a soddisfare le richieste che ci pervengono dai marchi per cui operiamo". Sulla passerella del "Balcone della moda" sfileranno le produzioni e le proposte di Delsa, La Bussola by Giovenali, Pamira, Melby, Gelso Nero, Confezioni Zeno, Ottica Zitti, Emozioni, Ortoflora Valleverde, Sabrina e Roberta, Centro estetico Lorena.