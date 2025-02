Torna "Il Barattolo", bancarelle in centro e "tarocchi romantici"

Torna in centro storico a Macerata l’appuntamento con le bancarelle de "Il Barattolo", in versione speciale in vista di San Valentino. Per l’intera giornata il mercatino si tingerà di rosso. Il Barattolo ospiterà tutte le tradizionali merceologie: artigianato artistico, vero fatto a mano, piccolo antiquariato, collezionismo, modernariato, hobbistica, accessori e abbigliamento vintage, libri, film, musica e dischi, cd, dvd, bluray e videogames, dischi in vinile da collezione, prodotti tipici enogastronomici. In vista di San Valentino sono previsti anche i "tarocchi romantici".