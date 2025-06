Torna il bus navetta: collegamento tra spiaggia e parcheggi

Riparte da sabato la navetta dell’Atac per raggiungere il lungomare nord. Il servizio pubblico sarà attivo inizialmente per tre weekend consecutivi, e poi farà la spola tutti i giorni dal 12 luglio al 24 agosto dalle 8 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 20.

La navetta garantisce il trasporto di residenti e turisti dai parcheggi periferici di Civitanova fino alle zone centrali, con l’obiettivo così di facilitare l’accesso al mare e alla città, decongestionando il traffico e agevolando la sosta, in considerazione del rilevante afflusso di persone che si registra in estate.

Il capolinea del bus è a Fontespina nel quartiere IV Marine – vicino all’ex liceo scientifico, con i parcheggi di via Costa e via della Giustizia. Le fermate saranno effettuate in via Bragadin, via Saragat, via Friuli, via Doria, fino a raggiungere gli stabilimenti di viale IV Novembre; è previsto un tempo di attesa 25 minuti.

L’amministrazione comunale anche quest’anno conferma la gratuità dell’utilizzo della navetta, facendosi carico di coprire le spese del servizio sostenute dall’azienda Atac spa. La navetta è infatti un servizio essenziale in estate, per fare fronte alla mancanza di un numero di parcheggi sufficiente a fronte dei turisti pendolari che raggiungono le spiagge. Il servizio è sempre molto usato, e l’idea è di incentivarne quanto più possibile l’utilizzo per migliorare le condizioni del traffico nel centro cittadino.