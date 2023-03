Torna il Campus per persone disabili col Rotary Matteo Ricci

Una serata in musica per raccogliere fondi per l’organizzazione del "Campus per persone con disabilità". Si è chiusa tra gli applausi la serata "Medici & Friends show", organizzata dal Distretto 2090 del Rotary, con capofila il club Macerata "Matteo Ricci", al teatro Lauro Rossi. Il campus è un appuntamento che il Rotary organizza per dare la possibilità a oltre cento persone, di varie età e patologie, di trascorrere una settimana di vacanza in un villaggio turistico. Quest’anno si riparte, dopo la pandemia, in una nuova location, l’Holiday Village di Porto Sant’Elpidio. Il presidente del Rotary Club Macerata Matteo Ricci, Guido Grandinetti, ha ringraziato "gli sponsor e l’amministrazione comunale che ha reso disponibile il teatro".