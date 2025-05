Torna il Career Day di Unicam. Incontro tra laureati e aziende

Torna il Career Day di Unicam, principale occasione di incontro tra studenti e aziende, in collaborazione con Confindustria Macerata. Si svolgerà domani negli impianti del Cus Camerino alle Calvie e hanno già aderito numerose ditte. I partecipanti avranno l’opportunità di incontrare le imprese, conoscere i responsabili delle risorse umane, sostenere colloqui, lasciare il curriculum e scoprire opportunità di lavoro. "Il Career Day è un’opportunità anche per le aziende, per presentarsi e raccogliere candidature" spiega l’ateneo.

La giornata inizia alle 9.30 con "L’intelligenza artificiale e il futuro del lavoro: professioni e competenze in evoluzione", i saluti istituzionali e gli interventi di esperti. Anche per questa edizione si terrà la cerimonia di premiazione dell’Unicam Sustainability Business Game, contest volto a promuove la diffusione della cultura imprenditoriale nella comunità universitaria. Si apriranno poi gli stand aziendali e le presentazioni delle aziende, che saranno a disposizione anche nel pomeriggio. Sempre nel pomeriggio, tavola rotonda a Giurisprudenza, tavola rotonda. Il programma completo si trova sul sito di Unicam.