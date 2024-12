Torna il centro ricreativo per i bambini

Si rinnova, dopo l’esperienza di un anno fa, l’iniziativa voluta dall’amministrazione di Camerino dedicata a bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni nel periodo delle vacanze natalizie, per dare un servizio gratuito alle famiglie quando la scuola è chiusa. Il servizio sarà attivo nei giorni 23, 24, 27, 30 e 31 dicembre, 2 e 3 gennaio, con orario 8.30/12.30. Si tratta di un centro educativo-ricreativo completamente gratuito nella struttura "Uno spazio per crescere", con la presenza di operatori con specifica competenza professionale. Un’iniziativa di aggregazione, con l’obiettivo di offrire un centro giovanile che fornisca alla comunità degli ambienti extrascolastici per i giovani. Tutto ciò per rispondere alle esigenze di crescita e socialità, proponendo attività educative-didattiche e ludico-ricreative. Per informazionI si può contattare lo 0737/431412 o scrivere alla e-mail info@comune.camerino.mc.it