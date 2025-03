Torna il comitato per la sicurezza

Questa mattina a palazzo Sforza secondo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, voluto dal prefetto Isabella Fusiello, per contrastare gli episodi di violenza e criminalità che di recente hanno visto protagonisti anche minorenni. L’incontro, in programma alle 10, fa seguito a un primo comitato che si era svolto il 24 febbraio scorso e aveva visto la presenza, oltre che del prefetto e del sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, anche del presidente della Regione Francesco Acquaroli, del questore Gianpaolo Patruno, del comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Raffaele Ruocco, del comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Ferdinando Mazzacuva, del comandante della polizia locale di Civitanova Cristian Lupidi, e del presidente della Provincia Sandro Parcaroli. Sul tavolo l’escalation di furti e rapine in città e il fenomeno delle baby gang. Più che baby gang, aveva sottolineato proprio in quella circostanza il prefetto, si tratterebbe di espressioni di disagio giovanile: gruppetti di giovanissimi che trovano un elemento di aggregazione commettendo forme di illegalità. Episodi che, al di là delle etichette, avevano creato comunque allarme sociale. In seguito al comitato le forze dell’ordine avevano intensificato i controlli, soprattutto nel fine settimana. Al termine dell’incontro di questa mattina, sarà fatto un primo bilancio delle attività messe in atto in queste ultime settimane e saranno fornite le linee per i prossimi interventi. Chiara Marinelli