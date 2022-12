Torna il Covid nella casa di riposo Dieci anziani contagiati a Maestà

Si riaffaccia il Covid, purtroppo, dopo tanto tempo, alla casa di riposo alla Maestà di Urbisaglia, dove dal terremoto del 2016 sono delocalizzate le strutture di Mogliano e Loro Piceno. Nell’ala in cui si trova la casa di riposo di Mogliano, si contano otto ospiti positivi su 39. "Malgrado le precauzioni, sono tornati i casi di Covid – spiega l’amministrazione comunale –. Il personale ha alzato ulteriormente il livello di guardia per tenere sotto controllo la situazione. I positivi sono otto e un’ospite con diverse patologie pregresse è deceduta". Da prassi, è scattato il protocollo: ovvero stop alle visite e divisione dei percorsi tra Covid e no Covid. Un’amara scoperta post-Natale. "Il personale – spiega il sindaco Cecilia Cesetti – è sempre molto attento e competente, infermieri e operatori sociosanitari si sottopongono a controlli quotidiani (per ora loro sono tutti negativi). Dispiace che, dopo una lunghissima tregua, il Covid sia tornato anche qui. La situazione per ora è sotto controllo, con una lieve sintomatologia. E speriamo che nelle prossime ore non salga il numero dei contagiati; domani gli ospiti saranno sottoposti al tampone molecolare. Ci dispiace tanto per gli otto positivi che dovranno restare per forza di cose in isolamento nelle camere, privati di quei momenti di aggregazione, negli spazi comuni, che giovano allo spirito e alla mente". Nella parte di Loro Piceno, invece, su 30 ospiti si contano due positivi (comunque stanno bene). Anche in questo caso, spiega il sindaco Robertino Paoloni, tutti, da prassi, saranno sottoposti a tampone. E anche qui stop alle visite.