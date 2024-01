Torna il festival del libero pensiero. Doppio appuntamento sulla censura

Torna a Macerata "Presente liberale", il festival nazionale del libero pensiero promosso dall’amministrazione comunale, con la consulenza scientifica della casa editrice Liberilibri, dedicato quest’anno al tema della censura. Sono in programma due appuntamenti: il primo è la mostra intitolata "Suspectos damnare. I Libri Proibiti da Gutenberg all’età dei Lumi", che verrà inaugurata nella biblioteca Mozzi Borgetti dopodomani, alle 17.

L’esposizione permetterà al pubblico di ripercorrere la storia della censura in età moderna, quando nasce, si sviluppa ed entra in crisi un sistema di controllo sulla produzione, circolazione e uso del libro. Un excursus attraverso i volumi rari e preziosi custoditi nella stessa Biblioteca e insospettabilmente caduti sotto la mannaia della censura nel corso dei secoli, con uno spazio riservato all’attualità e alle pubblicazioni della Liberilibri, che da sempre ha fatto della lotta alla censura una delle sue più grandi battaglie. L’allestimento, curato da Laura Mocchegiani e organizzato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, resterà aperto fino al 31 marzo. Il secondo appuntamento è l’incontro sul tema "Siamo tutti censurati. Dall’Inquisizione social dell’algoritmo ai nuovi profeti della cancel culture", che si terrà martedì al teatro della Filarmonica, alle 21.

Ospiti saranno tre giornalisti che si confronteranno sul palco insieme al direttore editoriale della casa editrice Liberilibri Michele Silenzi: Francesco Borgonovo, vicedirettore del quotidiano La Verità; Camillo Langone, scrittore e curatore d’arte, giornalista de Il Foglio e il Giornale, curatore di una mostra in corso al Vittoriale dal titolo "I Censurati. Nudo e censura nell’arte italiana d’oggi" (catalogo Liberilibri); Giovanni Sallusti, giornalista di Libero e saggista, autore del libro "Mi mancano i vecchi comunisti. Confessione inaudita di un libertario", con prefazione di Giuliano Ferrara, in uscita in questi giorni per i tipi della Liberilibri.