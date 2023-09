Torna il festival "FuoriMano" a Sarnano: incontri, documentari e concerti

Da sabato al 15 ottobre, Sarnano ospita la quarta edizione di "FuoriMano", il festival culturale che racconta la provincia come dimensione geografica ed esistenziale, tra incontri con scrittori, spettacoli, documentari, concerti e consegna dell’omonimo premio letterario. Ideato e organizzato dall’Aps Circolo di Piazza Alta, con il sostegno del Comune e di alcune aziende del territorio, si svilupperà su tre fine settimana con otto appuntamenti al Loggiato "Cav. Egidio Mariotti", in via Roma. Si parte sabato alle 17.30 con l’inaugurazione della mostra fotografica "Margini": 21 scatti inediti di 8 fotografi. A seguire, incontro con Matilde Morrone Mozzi e Maria Letizia Perri, autrici del libro "Il segreto di Augusta"; alle 21 proiezione del documentario "Infinito. L’universo di Luigi Ghirri" di Matteo Parisini, presente in sala. Domenica alle 18 arriva lo scrittore Roberto Camurri, membro della giuria del premio FuoriMano e autore di "Qualcosa nella nebbia". Il programma completo si trova sul sito del Circolo di Piazza Alta. Sabato 14 ottobre alle 21.15 ci sarà il concerto Gianluca Lalli (nella foto), cantautore marchigiano.