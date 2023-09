Torna il festival "Il piacere della carne"

Torna da venerdì a domenica "Il piacere della carne", il festival della carne bovina di razza marchigiana a Santa Maria in Piana di Treia. Si parte venerdì alle 19.30 con l’apertura degli stand, poi "Color Piana Party", un’esplosione di colori animata dal gruppo Family Show Band; le polveri da lanciare in aria sono realizzate con farina di mais, lavabili e non tossiche: un divertimento adatto a tutti. Da Sanremo, si esibirà Ladrone00 che presenterà il nuovo singolo, "Lady". Sabato sera appuntamento con "Vizi e virtù", tribute band di Vasco Rossi.

Domenica infine la festa inizia dalla mattina, con il raduno di moto, l’esposizione dei trattori d’epoca, mercatini hobbistici, giochi per bambini. Dalle 16.30 si esibirà la scuola di ballo "Studio Dance Accademy". E in serata il liscio con "Stefano&Stefano". Gli stand gastronomici saranno aperti a pranzo e a cena, per gustare i piatti a base di carne certificate Igp e divertirsi in compagnia. La manifestazione è organizzata dal Comitato festeggiamenti Nuova Santa Maria in Piana di Treia.

re. ma.