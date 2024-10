Torna il festival "Io desidero". Viaggio nell’uragano delle emozioni

Dialoghi con specialisti, musica, laboratori di scrittura creativa, monologhi e tanto altro in occasione dell’ottava edizione di "Io desidero", il festival in programma da venerdì a domenica al cineteatro Conti.

"Sarà un’importante piattaforma dedicata alle nuove generazioni, un evento pensato per dare voce e spazio ai giovani affinché possano esprimersi liberamente e partecipare attivamente alla vita della comunità" ha spiegato in conferenza stampa, ieri a Palazzo Sforza, l’organizzatore Andrea Foglia. L’iniziativa, a cura dell’associazione "Sentinelle del mattino" e che si avvale del contributo del Comune e del patrocinio dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia, vede la collaborazione di tante realtà del territorio attive nel sociale e per i giovani.

Il festival quest’anno esplora l’uragano delle emozioni, "un viaggio – ha chiarito Foglia – tra esperienze, sfide e aspirazioni di ragazzi e ragazze".

Ecco il programma. Venerdì alle 21, l’esperto di educazione emotiva Stefano Rossi terrà un incontro dal titolo "L’uragano delle emozioni. Capire e gestire i comportamenti tempesta di bambini e ragazzi". Sarà l’occasione per capire la via per educare, quella del genitore "porto sicuro", capace di essere amorevole e allo stesso tempo autorevole. La serata vedrà la partecipazione dell’insegnante e giornalista Aurora Pepa, ad arricchirla saranno Paolo Nanni del Dipartimento dipendenze patologiche Ast Macerata, la psicologa della Pars Samantha Zanconi, i giovani del Laboratorio musicale "Il palco". L’indomani alle 15.30, spazio al laboratorio di scrittura creativa "Ibi", tenuto dalla giovane attrici Martina Bernocchi negli spazi della scuola di danza Spazio Hip Hop Zona 14. I lavori saranno poi presentati il giorno seguente al cinema Conti. L’appuntamento della domenica si terrà alle 16.30 quando Gabriele Vaccarella, giovane cantante e attivista social con il nome d’arte "Argo", dialogherà con lo psicologo ed educatore Federico Bollini dell’associazione Glatad ("L’uragano delle emozioni, to be continued") con l’obiettivo di decostruire i tabù legati alla salute mentale. Ospiti del pomeriggio i giovani de "Il palco", il Collettivo Unirà e Malamente, i fumettisti Davide Mecozzi e Pia Simona Bosco. La chiusura è affidata a Irene Ortolani e Andrea Tridico del Faro. Nel corso della conferenza, plausi da parte del sindaco Fabrizio Ciarapica e di tutti coloro che vi hanno preso parte.

Francesco Rossetti