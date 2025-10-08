Torna il festival Leguminaria. Sapori antichi, ceramica e musica

Piatti di legumi nelle tipiche ciotole di coccio, mostre e mercatini animeranno la 23ª edizione di Leguminaria, il 17, 18 e 19 ottobre nel centro storico di Appignano. Si parte venerdì alle 18 al Palazzo comunale, con l’inaugurazione della mostra biennale PitturAppignano "Magia tradizione evoluzione" a cura dell’associazione AppCreativa (aperta anche sabato e domenica dalle 10 alle 23); in piazza Umberto I apertura casse e cantine come tutto il weekend. Dalle 20.15 spazio alla musica con Okarinò, seguiti dalla pizzica e dalla taranta; alle 23.30 dj set. Nei locali della scuola comunale di ceramica dimostrazioni e mostra dei lavori a cura dell’associazione Maestri Vasai Appignanesi, alle 21. Sabato alle 17, nella sala consiliare del Comune, convegno e premiazione delle opere vincitrici del primo concorso Biennale PitturAppignano; dietro il palazzo comunale, per tutto il pomeriggio, giri a cavallo e animazione per bimbi. Alle 19 ballo liscio con Paolo e i rubacuori. In via Roma dalle 18 mercatino delle tipicità; alle 21.30 performance con fiaccole luminose del gruppo Zandella; la sera, in piazza Umberto I, musica anni ’70 e il dj set di Multiradio con Z Chalet. Domenica alle 8.30, via Impianti sportivi, partenza 5º Legu-bike; raduno di auto e moto d’epoca in piazzale De Andrè e apertura Borgoceramica in borgo Santa Croce, alle 10. Infine in piazza Umberto I musica dal vivo e dj set.

"Una manifestazione d’eccellenza per l’autunno maceratese" assicura il sindaco di Appignano, Mariano Calamita. "Si tratta di eventi che rendono la nostra regione famosa e riconoscibile" aggiunge il vicesindaco con delega al turismo, Stefano Montecchiarini. Essenziale il ruolo della Pro Loco che, come spiega la presidentessa Mariella Carnevali, "cucina ogni anno circa 20 quintali di legumi". Ad accompagnare i visitatori anche "laboratori di ceramica e opere, con apertura della fornace", riprendendo le parole della presidentessa di Mav, Anna Gagliardini. "Una tappa ormai fissa del Grand Tour delle Marche", continua Angelo Serri, direttore di Tipicità, seguito dalle parole di Giorgio Eleuteri, assessore al turismo di Sarnano: "Abbiamo ospitato la promozione di questo evento nella nostra manifestazione dedicata al ciauscolo: un gemellaggio gastronomico". A concludere la presidentessa dell’AppCreativa, Silvana Paris: "Nella nostra prima biennale presenteremo 30 opere, con la pubblicazione di un catalogo con tutti i partecipanti al concorso".

Martina Di Marco